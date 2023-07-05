Kolaylık sağlandı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, şirketler, kooperatif şirketler, dernekler, sendikalar, belediyeler, siyasi partiler, federasyonlar, spor kulüpleri ile kamu kurumlarına bağlı kuruluşların bu ay itibarıyla online olarak, e- Tüzel sistemde yer aldığını açıkladı.

Açıklamaya göre, Amcaoğlu, “Örneğin şirketlere büyük kolaylık sağladık; yetkilisi olduğunuz şirketlere ait yaptığınız işlemler için ödeme işlemlerini online olarak tamamlayabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Şirketlerin işlerini takip etmek, şirket kurulmalarında veya şirketlerin bürokratik işlemlerini takip etmek için artık bakanlığa gitmek zorunda kalmayacaklarının altını çizen Amcaoğlu, “Bundan böyle her şey online olacak ve çok daha kolaylaşacak” dedi.

Amcaoğlu, kişilerin, belli bir ücret karşılığında, elektronik ortama giriş yaparak, kendi şirketleri ile ilgili bütün işlemleri yapabileceklerini, başka bakanlıklara gitmeden, uğraşmadan sadece Ekonomi ve Enerji Bakanlığı web sunucularından bütün işlemleri tamamlayabileceklerini söyledi.

Bu sistemde neler yapabileceksiniz?

Bakan Amcaoğlu, bu sistemle ilgili olarak şu bilgileri de verdi:

“Bu sistemde ayrıca yetkilisi olduğunuz şirketlere ait bilgi değişiklik talebi ve yine yetkilisi olduğunuz şirketlere ait belge talebi yapabilirsiniz. Ayrıca yetkilisi olduğunuz şirketlere ait borç bilgilerini görüntüleyebilir, şirket başvuru talebi yapabilirsiniz. Online olarak şirket kapatma talebi yapabilir, yetkilisi olduğunuz şirketlere ait yaptığınız işlemler için ödeme işlemlerini online olarak tamamlayabilirsiniz.”

Amcaoğlu, böylece hem maliyet hem de zaman açısından büyük faydaları olacak olan otomasyonun yıllardan sonra bu ay sisteme alındığını halka ve iş dünyasına duyururken, sistemle ilgili mali müşavir ve muhasiplere, bakanlık tarafından eğitim programları da oluşturulduğunu ifade etti.

Amcaoğlu, tüzel kişi yetkililerinin, e-Tüzel Sistemi'ne https://giris.etuzel.gov.ct.tr/ adresinden erişim sağlayabileceklerini belirtti.

