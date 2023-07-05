Merit Royal Diamond’da Kruvasan dünyası

Kuzey Kıbrıs turizminin bel kemiği şüphesiz ki Merit Otelleridir. Bana Merit Otellerinin gelişimini soracak olursanız her geçen gün mükemmeli aramak adına attığı adımları size söyleyebilirim. Bugün de dünyada çok eski yıllardan beri Avusturya kökenine sahip olup Fransa’nın sahiplendiği kruvasan ile ilgili sizlere bir başarı abidesinden bahsedeceğim.

Genç, başarılı, mesleğini seven ve ona gönül veren bir şeftir Hüseyin Hummadi. Başarılı bir eğitim dönemi ve de özellikle beş yıldızlı otellerle dolu bir hayat. Onun eğlencesi de, dinlenmesi de yeni projeler keşfederek yeni tatlar yaratmaktır. Geçtiğimiz hafta bana bir sunum yapmak istediğini belirtti ve davet etti. ‘Bakalım yine ne çıkacak’ dedim. Fakat hakikaten dağ bir ejderha doğurdu.

Kruvasan dünyasına geçiş

Bugün dünyadaki birçok tesis dondurulmuş kruvasan kullanır. Bu kruvasanlar tamamıyla fabrikasyon olup hepsi birbiriyle aynı boyutta ve lezzettedir. Merit Royal Diamond Otel’deki Tea Lounge’da ise bunun çok dışında, aykırı kruvasanlar yaratılmış. İsterseniz gelin birkaçını sizlerle paylaşayım…

Eski İstanbul lezzetlerinden palmiye kruvasan en çok beğenilen favoriler arasında.

Enfes tatları ve tabak sunumları ile lotus dolgulu kruvasan, üzümlü, fıstık ezmeli ve karamel dolgulu küp kruvasan ise menüde damakları şenlendirecek diğer çeşitler arasında yer alıyor. Bir süredir yabancı literatürü incelediklerini ve öncülüğünü yaptıklarını biliyordum. Ama karşıma bu kadar güçlü çeşit çıkaracaklarını düşünmemiştim. Kendimi Paris’te çok sevdiğim Laduree’de hissettim. Altını çizerek söylüyorum ki en az o kadar lezzetli tatlar yaratılmış.

Bu mamullerin bir kısmı kahvaltı büfelerinin de artık vazgeçilmezi oldu. Ancak kahvaltının en yoğun saatlerinde giderseniz arzu ettiğiniz dolgu malzemesi ile yapılmış kruvasana ulaşmanız zor. Kruvasanların mimarı Executive Pastry Chef Adem Balcı, gecesini gündüzüne katarak hep yeni projeler, inovatif fikirler ve yeni tatlar peşinde koşuyor. Bunlar içerisinde son zamanlarda kahvaltı büfesine ilave ettikleri sağlıklı yaşam köşesi var ki, orada kilo almadan, gerçek tadına kavuşmuş birçok değişik mamule de rastlamanız mümkün. Kruvasan yiyemeyenler için bu satırları yazmak ihtiyacı duydum, tıpkı benim gibi…

Eminim ki yeni projelerle Merit Royal Diamond Otel’in mutfak ekibi bizi şaşırtmaya devam edecek.





Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2023, 10:09