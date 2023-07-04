Soda şişesiyle vurdu

Gönyeli’de Yalçın Park’ta yaşanan olayda Turgut Umarlar kavga ettiği arkadaşının yüzüne soda şişesiyle vurarak, burnunu kırdı. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddialar aktarılarak, tutuklama talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 2 Temmuz 2023 tarihinde saat 18.00 sıralarında Gönyeli' de bulunan Yalçın Park içerisinde meydana geldiğini söyledi. Polis, Turgut Umarlar’ın aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde M.A.D.’nin burnuna soda şişesini vurmak suretiyle burun kemiğinin kırılmasına neden olduğunu açıkladı. Polis memuru, zanlının şikayet üzerine aynı gün tespit edilerek, tutuklandığını ifade etti. Alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlı hakkında talep edilen süreyi onayladı.