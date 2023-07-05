Garantörlüğü hatırlattı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra temasları kapsamında Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi başkan ve üyelerini kabul etti.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar KKTC Londra Temsilciliği’nde yer alan kabulde yaptığı konuşmada, büyük bir katılımla gerçekleştirilen Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ni düzenleyen konsey yöneticilerine ve festivale ilgi gösteren herkese teşekkür etti.

Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Kenan Nafi, Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Komitesi Başkanı Leyla Kemal ve festival komitesine, kendisini festivale davet ettikleri için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, kültür ve geleneklerin etkinliklerle yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tatar, “Binlerce kilometre uzakta olsak bile kalplerimizin bir olduğunu, sizlerin kalbinin her daim KKTC için attığını biliyorum” dedi.

Genç nesillerin dil, kültür ve milli değerlerle yetişebilmeleri için ailelerin büyük gayret göstermelerini takdir ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere’deki Türk okullarına katılımın teşvik edilmesinin önemini vurguladı.

İngiltere’nin kulak vermesi zaruri…

Kıbrıs konusuna da değinen Tatar, Kıbrıs’ta resmi müzakere sürecinin; Kıbrıs Türkü’nün egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün kabul görmesiyle başlayabileceğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, garantör ülke İngiltere’nin gelinen aşamada Kıbrıs Türkü’nün haklı davasına kulak vermesinin zaruri olduğunun da altını çizdi.

Direkt uçuşlar…

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler ve KKTC’de yaşayan İngiltere vatandaşlarını rahatlatacak adımların diyalog yoluyla atılması temennisini de ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu bağlamda İngiltere-KKTC arasındaki direkt uçuşların başlamasının ve iki ülke arasındaki doğrudan ticaretin önemli olduğunu kaydetti.

Özellikle Brexit sonrasında İngiltere’nin, Kıbrıslı Türklere karşı yapılan haksızlıklara karşı duyarlı olması, Kıbrıs Türkü’nün haklı taleplerine kulak vermesi gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, başarısızlığı defaten kanıtlanmış ve tüketilmiş zeminin, Kıbrıs Türk tarafı için artık geçerli olmadığının altını çizdi.

Cambridge Üniversitesi’nde konferans verdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra’da, Cambridge Üniversitesi’nde “Kıbrıs’ta İlerleme için Öneri Yolu” konulu konferans verdi.

Gençlerle buluştu

Öte yandan Tatar, Enes Şahin başkanlığındaki Uluslararası Demokratlar Birliği İngiltere Gençlik Birliği ile bir araya geldi.

Açıklamaya göre, İngiltere’deki KKTC Temsilciliği'nde gerçekleştirilen görüşmeye, KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin de katıldı.

