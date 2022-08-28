Yaşanan yıkım kader değildir

Özlem ÇİMENDAL

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sıla Usar İncirli’nin ‘parlamentoyu bırakıp, Lefkoşa belediye başkanlığına neden aday olduğu’ tartışılıyor. İncirli, bu yöndeki kararıyla ilgili düşüncelerini ve adaylık gerekçelerini Diyalog’a anlattı.

Lefkoşa’nın ‘terk edilen bir şehir’ haline geldiğine dikkat çeken Sıla Usar İncirli “Oysa ki burası terk edilen değil, özlenip kavuşulan bir şehir olmalı. Gerçek anlamda bir Avrupa başşehri olmalıdır” dedi.

İncirli “Neden milletvekilliğinden, belediye başkanlığına aday oldunuz? sorusuna şu yanıtı verdi:

“Lefkoşa’da doğdum, Surlariçi, Köşklüçiftlik, K. Kaymaklı ve Ortaköy’de yaşadım. Lefkoşa’yı ve insanlarını severek, tanıyarak büyüdüm. Zaman içinde Lefkoşa’nın eşsiz ve benzersiz olduğunu fark ettim. Olağanüstü bir tarihi ve kültürel mirasa sahip, ülkenin siyasi, ekonomik ve sosyal kalbi, Avrupa’nın bölünmüş son başşehri. Hepimizin yollarının kesiştiği, bizi birbirimize bağlayan şehir. Ülkemizdeki siyasi, ekonomik ve sosyal sorunlardan en çok başşehrimiz etkilendi, hiçbir açıdan arzu edilen ilerlemeyi sağlayamadı. Lefkoşalılar kendilerine yaşayacak başka yerler aramaya başladılar ve gittiler. Oysa ki Lefkoşa terk edilen değil özlenip kavuşulan şehir olmalı. Gerçek anlamda bir Avrupa Başşehri olmalı, sakinlerine mutluluk ve gurur vermeli. Hekimlik mesleğimde hastalarımı iyileştirmek, şifa vermek için çok çalıştım. Sendika başkanlığımda emeğin değerlenmesi, insanlarımızın yaşam hakkı için mücadele ettim. Milletvekilliğimde demokrasi, eşitlik, barış, temel hak ve özgürlükler aynı zamanda Kıbrıslı Türklerin kendi ayakları üzerinde duran, kendi kendini yöneten ekonomik ve siyasi güce ulaşmaları için çalıştım. Zor zamanlarda kritik kararlar vermek siyasilerin göz ardı etmemesi gereken bir sorumluluktur. Yaşadığımız yıkım kader değildir. Lefkoşa belediye başkanlığının bana bugüne kadar edindiğim tüm bilgi ve tecrübeleri bir araya getirip tümünü halkımızın hizmetine sunma imkanı vereceğine inandığım için aday oldum. Lefkoşalı bir siyasi olarak bu benim sorumluluğum.”

“Lefkoşa’mızı her yerden ziyarete gelinen şehir haline getireceğiz”

CTP adayı Sıla Usar İncirli “Lefkoşa'nın en önemli sorunu nedir? şeklindeki sorumuzu ise şöyle yanıtladı:

“Hangi birini sayayım? Çevre, ulaşım, güvenlik, çarpık yapılaşma, trafik, halk sağlığı, özel gereksinimli, kırılgan grupların ve yaşlı yurttaşların yalnızlığı, kadın dostu şehir olmayışı, kötü koşullarda yaşayan hayvanlar, iş olanaklarının yokluğu, barınma, ekonomik yaşamın zorlukları, bu liste uzar gider. Lefkoşa kültürünün ve karakterinin dünyayla bütünleşmesini sağlayacak vizyonumuzla, CTP’nin yerel yönetimlerde herkesçe takdir edilen başarısı, bilgi ve tecrübesi ile Lefkoşa’mızı her yerden gelip ziyaret edilmek istenen şehir haline getireceğiz.”

