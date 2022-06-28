4 gün daha poliste

Suna ERDEN

Yabancı uyruklu şahısları para karşılığında Güney Kıbrıs’a kaçırdığı, ayrıca piyasada torbacıklık yaparak uyuşturucu sattığı iddia edilen Nezif Özhançer ile suçla bağlantılı tutuklanan Tarek Arbini dün mahkemeye çıkarıldı.

Yabancı uyruklu 8 kişiyi Güney Kıbrıs’a götürmek isterken Ercan Havaalanı civarında yakalanan Nezif Özhançer’in birçok kez Tarek Arbini’ye uyuşturucu sattığı tespit edildi.

Soruşturmayı yapan polis, 20 Haziran 2022 tarihinde saat 20.00 sıralarında Ercan Havaalanı yakınlarında gerçekleştirilen mülteci operasyonunda Nezif Özhançer’in aracında 8 kişi tespit edildiğini anımsattı.

Polis, Nezif Özhançer ile 8 kişinin tutuklandığını belirtti. Polis, Nezif Özhançer’e ait araçta yapılan aramada Van aracının direksiyonun altında 18 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Polis memuru, uyuşturucuyla ilgili sorgulanan zanlının ifadesi doğrultusunda suçla bağlantılı Tarek Arbini’nin de yakalandığını açıkladı.

Polis, Arbini’nin sırt çantasında yapılan aramada yarım gram Eroin, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan metal kaşık ve 8 adet enjektör bulunarak emare olarak alındığını anlattı.

Polis, zanlının ifadesinde üzerinde bulunan uyuşturucuyu 19 Haziran 2022 tarihinde zanlı Nezif Özhançer’den iki paket halinde 600 TL para karşılığında aldığını ve bir kısmını kullanıp tükettiğini söylediğini aklardı.

Polis, zanlının daha önce de Nezif Özhançer ile Whatsapp isimli internet adresi üzerinden yazışıp anlaştıktan sonra ikametgâhı civarında buluşup, birçok kez paketi 300 TL karşılığında Eroin aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, iki zanlının da 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.