Oynarken düşmüş!

Ömer KADİROĞLU

Girne’de dün sabah meydana gelen olayda Kaşgar Court bölgesinde bir apartmanda yaşayan Nijeryalı öğrenci köpeğini 5’inci kattan atarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yakalanan zanlının polisteki ifadesinde “Köpeğimle balkonda oyun oynuyorum. Havaya atıp tutarken düştü, bilerek yapmadım” dediği öğrenildi.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlının bugün mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

Bu arada Altın Patiler Derneği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada köpeğini balkondan atan zanlının polis tarafından yakalandığı bildirildi. Paylaşımda “en ağır cezayı almasını istiyoruz!” ifadesine yer verildi.