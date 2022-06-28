Ders almıyoruz

Suna ERDEN

Mersinlik-Tatlısu arasındaki ormanlık bölgede çıkan ve 20 bin dönüm alanı kaplayan yangının yaraları sarılmamışken, ihmalden dolayı dün başka bir tehlike yaşandı.

İskele-Sınırüstü Köyü yolu üzerinde dün kuru otların tutuşması sonucu yangın çıkarken, kısa sürede müdahale edilmesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangına İskele İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile İskele Belediyesi birlikte müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangına, sigara izmaritinin yol açtığı tespit edildi. İskele Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “sorumsuzlar uslanmak bilmiyor! Sigara izmaritinin neden olduğu yangına anında müdahale edildi” denildi.

İhmal 20 bin dönümü yok etti

Mersinlik-Tatlısu arasındaki ormanlık alanda başlayan yangının ihmal nedeniyle çıktığı belirtilmişti. Bölgede kepçe ile yol temizliği yapıldığı, aracın tedbirsiz bir şekilde bölgede bırakıldığı açıklanmıştı. Aracın aküsünün kısa devre yapması sonucu yangın çıktığı, alevlerin ormana sıçradığı belirtilenmişti.

Yangına 4 gün boyunca havadan ve karadan müdahale edilmiş ancak yağan yağmur sayesinde alevler sönmüştü. Yangın sonucu 600 bini aşkın ağaç küle dönerken, doğada yaşayan canlılar ölmüştü.

