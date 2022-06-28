Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun (Kıb-Tek) AKSA'ya olan borcunu devlet üstlendi. Borcun devlet tarafından üstlenilebilmesi için özel yasa hazırlandı.

Cumhuriyet Meclisi’nin dünkü oturumunda Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun AKSA Enerji Üretim Anonim Şirketi'ne Olan Borçlarının Devlet Borcu Olarak Devralınması Hakkındaki Yasa Önerisi görüşüldü. Üçüncü kez ele alınan yasa UBP Milletvekili Resmiye Canaltay'ın komite raporunu okumasının ardından oylamaya sunuldu. Yasa önerisi oyçokluğuyla kabul edildi.

Meclisten 3 yasa tasarısı geçti

Bu arada Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda dün "Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, "Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı", "Yol Güvenlik Yasa Tasarısı" ve "Beşparmak Köyünde Vakıflar İdaresine Ait Mazbut Emlaktan Talep Edilen Kamu Yolu Olarak Kullanılmasından Oluşan İstibdal İşleminin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı"nı görüşülüp oy birliğiyle kabul edildi.

Öğretmenler (Değişiklik) Yasası, Genel Ortaöğretim, Mesleki Teknik Öğretim Kurumları ile ilkokul, anaokul ve özel eğitim okullarındaki öğretmen ihtiyacının giderilmesi amacıyla öğretmen kadro sayılarının artırılmasını içeriyor.

“Merkezi Cezaevi ( Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasası'yla Merkezi Cezaevi ve ilgili yasal düzenlemeyi günümüz çağdaş koşullarına uygun hale getirip, ihtiyaca cevap verebilecek hale getirmek amaçlanıyor.

“Yol Güvenlik Yasa" ise trafikte uyuşturucu testlerinin yapılması ve tespit edilenlere gerekli cezai müeyyidelerin uygulanmasını öngören düzenlemeler içeriyor.