Suç ortakları kaçtı

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Alsancak’ta geçtiğimiz mart ayında aracından 20 bin TL çalınan Alper Özorun'u soyan kişinin 9 aydır yanında çalışan Şahin Kandemir olduğu ortaya çıktı. Kandemir’in iki kişi ile birlikte patronunun aracının camlarını çekiç ile kırıp parayı çaldığı tespit edildi.

Kandemir gözaltına alınırken, olaya karışan 2 kişinin yurt dışına çıkış yaptıkları tespit edildi.

Kandemir dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Olayı soruşturan polis, zanlı Şahin Kandemir’in iki kişi ile birlikte patronu Alper Özorun'un Alsancak’taki evinin önünde park halinde bulunan Ford Ranger marka aracın camlarını çekiç ile kırıp, 20 bin TL parayı çaldıklarını söyledi. Polis, 12 Mart 2020 tarihinde meydana gelen olayın ardından Kandemir’in suç ortakları M.B. D. ile A. A.’nın yurt dışına çıkış yaptığını ifade etti. Polis, yapılan soruşturma sonucu tespit edilerek yakalanan Kandemir’in 9 ay önce Alper Özorun'un yanında çalışmaya başladığını belirlediklerini ifade etti.

Soruşturma tamamlandı

Polis memuru, soygunun daha önceden planlanıp, tatbik edildiğini belirtti. Olaya karışan ve yurt dışında bulunan iki zanlı hakkında tutuklama emri olduğunu kaydeden polis, Kandemir ile ilgili soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlının 50 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması, yurtdışına çıkışının yasaklanması ve beyan ettiği adresten izinsiz ayrılmaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.