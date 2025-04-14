4 kişi tutuklandı

Ülke genelinde hafta sonu gerçekleştirilen trafik denetimlerinde bin 752 araç denetledi, 671 sürücüye ceza kesildi, 69 araç trafikten men edildi. Çeşitli suçlardan dolayı 4 sürücü ise tutuklandı.
Polisten verilen bilgiye göre; ülke genelinde son 2 günde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 3 bin 752 araç sürücüsü kontrol edildi.
Çeşitli trafik suçlarından toplam 671 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
Çeşitli nedenlerden dolayı 69 araç trafikten men edildi ve 4 sürücü de tutuklandı.
Rapor edilen trafik suçları
Yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak; 306
Alkollü içki tesiri altında araç kullanmak; 26
Sigortasız araç kullanmak; 11
Sürüş esnasında cep telefonu kullanmak; 27
Emniyet kemeri takmadan araç kullanmak; 10
Muayenesiz araç kullanmak; 17
Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak; 42
Yolcu taşıma işletme izinsiz araç kullanmak; 4
Yolcu taşıma işletme izninde belirtilen kurallara uymamak; 3
Tehlikeli sürüş yapmak; 4
Trafik ışıklarına uymamak; 25
Trafik levha işaretlerine uymamak; 18
Koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak; 10
Susturucusuz egzozla araç kullanmak; 2
Sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak; 2
Elektrikli scooterin kullanım kurallarına uymamak; 1
Diğer trafik suçları ise; 172.