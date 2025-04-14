4 kişi tutuklandı

Ülke genelinde hafta sonu gerçekleştirilen trafik denetimlerinde bin 752 araç denetledi, 671 sürücüye ceza kesildi, 69 araç trafikten men edildi. Çeşitli suçlardan dolayı 4 sürücü ise tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre; ülke genelinde son 2 günde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 3 bin 752 araç sürücüsü kontrol edildi.

Çeşitli trafik suçlarından toplam 671 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Çeşitli nedenlerden dolayı 69 araç trafikten men edildi ve 4 sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları

Yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak; 306

Alkollü içki tesiri altında araç kullanmak; 26

Sigortasız araç kullanmak; 11

Sürüş esnasında cep telefonu kullanmak; 27

Emniyet kemeri takmadan araç kullanmak; 10

Muayenesiz araç kullanmak; 17

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak; 42

Yolcu taşıma işletme izinsiz araç kullanmak; 4

Yolcu taşıma işletme izninde belirtilen kurallara uymamak; 3

Tehlikeli sürüş yapmak; 4

Trafik ışıklarına uymamak; 25

Trafik levha işaretlerine uymamak; 18

Koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak; 10

Susturucusuz egzozla araç kullanmak; 2

Sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak; 2

Elektrikli scooterin kullanım kurallarına uymamak; 1

Diğer trafik suçları ise; 172.