Yiğitler köyü şenlendi

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nin organize ettiği 12’nci Yiğitler Gafgarıt Festivali önceki gün yapıldı.

Yiğitler 16 Ağustos Özgürlük Parkı’nda yer alan festivalde, ülkenin dört bir yanından misafirler ağırlandı. Yiyecek-içecek stantlarının kurulduğu festivalde, Grup Frekans konser verdi.

Festivalde ayrıca, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Halk Dansları Topluluğu Kozan 1 Grubu, Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Çocuk Korosu, Seyyah Dance Project, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi 5. Mevsim Yaşam Korosu, Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Altın Kalpler Korosu, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Belediye Orkestrası, Beyarmudu Belediyesi Star Dans Grubu, Yakın Doğu Üniversitesi Dans Okulu, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Dilekkaya Muhittin Tüzel Cimnastik Derneği, Mesarya Yıldızları Kültür ve Spor Derneği Cimnastik Grubu, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Cimnastik Grubu ve Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Genç Müzik Orkestrası sahne aldı.

Güzel bir buluşma

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sıla Usar İncirli açılıştaki konuşmasında, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nin yaptığı tüm festivallerin artık bir marka haline geldiğini belirterek, her zaman farklarını ortaya koyduklarını söyledi. Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler de, 22 muhtarlığa hizmet verdiklerini belirterek, “Her zaman söylüyorum. İnanmak başarmanın yarısıdır. Biz zor olanı başarıyoruz çünkü ben değil biz olarak hareket ediyoruz” dedi. Yiğitler Muhtarı Ali Emir de, festivalin yapılması için büyük emek veren Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’ne ve katkı koyan herkese teşekkürlerini sundu. Yiğitler Köyü Güzelleştirme, Kalkındırma ve Kültür Etkinlikleri Kadınlar Derneği adına konuşan Zehra Güçlühan da, Gafgarıt Festivali’nin sadece bir eğlence değil aynı zamanda kültürün, tarihin ve değerlerin nesilden nesle aktarıldığı bir buluşma olduğunu belirtti.

