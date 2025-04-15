Devletin kasasına girdi

Ercan Havalimanı’nın işletme hakkı çerçevesinde 2025 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait ciro payı ödemelerini devlete gerçekleştirdi.

T&T Havalimanı İşletmeciliği, Ercan Havalimanı’nın işletme hakkı çerçevesinde 2025 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait ciro payı ödemelerini devlete gerçekleştirdi. Şirket, söz konusu üç aylık dönem için toplam 173 milyon 894 bin 976 TL 4 kuruş artı KDV olmak üzere, 227 milyon 196 bin 24 TL ödeme yaptı.

Yapılan bu ödeme, Ercan Havalimanı’ndan elde edilen ticari gelirlerin ülke bütçesine doğrudan yansıması açısından büyük önem taşırken, yeni terminalin hizmete girmesiyle birlikte gelirlerde ve yolcu trafiğinde kayda değer bir artış gözlemlendi.

Ercan Havalimanı’nın modern yüzü olan yeni terminal binası, 20 Temmuz 2023 tarihinde resmen hizmete girmişti. Terminal, genişleyen kapasitesi, çağdaş mimarisi, artırılmış ticari alanlarıyla ve yolcu konforuyla dikkat çekiyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı yetkilileri, T&T’nin ciro payı ödemelerinin sözleşme hükümleri doğrultusunda aylık olarak izlendiğini ve düzenli raporlandığını vurguladı. Yapılan açıklamalarda, kamu gelirlerinin bu gibi uzun vadeli işletme anlaşmalarıyla çeşitlendirilmesinin, ülke ekonomisinin sürdürülebilirliği açısından önemli olduğu belirtildi.

T&T Havalimanı İşletmeciliği yetkilileri ise konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, Ercan Havalimanı’nın artık yalnızca bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda ülkenin uluslararası vitrini olduğunu ifade etti. “Ercan, Kuzey Kıbrıs’ın en stratejik projelerinden biridir. Yeni terminalle birlikte artan kapasite ve hizmet kalitesi, ekonomik katkıyı da beraberinde getiriyor” denildi. Yılın ikinci çeyreğiyle birlikte turizm sezonunun başlaması, uçuş sayılarının artması ve ticari faaliyetlerin yoğunlaşmasıyla birlikte, T&T’nin devlete yapacağı ciro payı ödemelerinin artarak devam etmesi bekleniyor.

