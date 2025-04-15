Türkiye’nin gücü tartışıldı

Rum Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Haris Yeorgiadis 10’uncu Delphon Ekonomi Forumu'nda “Kıbrıs ve Yunanistan siyasi, ekonomik ve askeri açıdan ayaklarının üzerinde sağlam durmalıdır.” dedi.

Fileleftheros’un haberine göre, Cenevre’deki 10’uncu Delphon Ekonomi Forumu’nun Perşembe günkü resmi yemeği çerçevesinde düzenlenen panelde konuşan Yeorgiadis, Doğu Akdeniz’in, İsrail’in güvenliği, ılımlı Arap ülkelerinin istikrarı yanında, enerji ve ticaret yollarının güvenliğinin sağlanması ve göç baskısının göğüslenmesi konularında ABD ve Avrupa’nın yoğun jeopolitik ilgi alanı olduğunu söyledi.

Türkiye’nin, Rum bayraklı gemilerin limanlarına erişimini engellemesini, Güney Kıbrıs’a yönelik tavrını örnek vererek, Gümrük Birliği’ni yükseltilmesi, Güney Kıbrıs’ı ve Yunanistan’ı “tehdit etmeye” devam ederken Avrupa’nın yeni savunma ve güvenlik yapılarına katılması halinde, bunun özlü müzakere perspektiflerini de erozyona uğratacak en büyük başarısızlık olacağını öne süren Yeorgiadis, özetle şöyle devam etti:

“Dolayısıyla bizim diyalog hazırlığımız tutarlı olmalı ve her türlü Türk baskısını engelleyecek bütünlüklü bir stratejiye entegre olması gerekir. Bu da kendi tezlerimizi güçlendirmemizi dikte eder. Kıbrıs ve Yunanistan siyasi, ekonomik ve askeri açıdan ayaklarının üzerinde sağlam durmalıdır. AB’ne katılımımızı çok daha etkin değerlendirmeli ve AB-Türkiye ilişkilerini haklarımızı, güvenliğimizi ve malum çıkarlarımızı dikkate alacak şekilde birlikte şekillendirmeliyiz. ABD, İsrail ve bölgedeki ılımlı Arap devletleriyle ilişkilerimizi korumalı ve güçlendirmeliyiz. Kıbrıs’ın ve elbette Yunanistan’ın bölgede özlü bir rol oynadığını ve gerek Avrupa gerek ABD için önemli devletler olduğunu vurgulamaya devam etmeliyiz. Türkiye ile bazı sonuçlar olması perspektifi olan özlü bir müzakereye özgüven ve planla girmemize olanak tanıyacak konjonktür ancak bu şekilde gündeme gelebilir.”