İsrail için alarm zilleri

Almanya basınına yansıyan bir haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a F-35 savaş uçakları satabileceği, İsrail’in ise söz konusu teslimatı engellemek istediği belirtildi.

Frankfurter Rundschau (FR) gazetesinin haberine göre, Türkiye Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini satın almasının ardından 2019 yılında, birinci Trump döneminde F-35 programından çıkarılmış olsa da Trump ile birlikte burada da yeni bir sayfa açılabilir. Haberde, Trump’ın ikinci döneminde “Türk geri dönüşünün” söz konusu olduğu belirtilerek bunun İsrail için “alarm zillerini çaldırabileceği” ifade edildi.

“F-35’ler Türkiye’ye gelir mi? Trump yaptırımları kaldırmak istiyor” ifadelerine yer verilen haberde, mart ayı sonunda Trump’a yakın yayınlarıyla bilinen Fox News haber kanalının Trump’ın Türkiye'ye yönelik S-400’lerle bağlantılı yaptırımları kaldırmayı değerlendirdiğine işaret edildiği hatırlatıldı. Habere göre, ABD Başkanı, Türkiye’yi yeniden F-35 programına almak ve savaş uçaklarını tedarik etmek istiyordu. Buna göre, Trump, ekibinden Türkiye’ye yönelik yaptırımların nasıl kaldırılabileceği konusunu hukuki ve teknik açıdan araştırmalarını istemişti.

Öte yandan, yetkililere göre, ABD bunun için bazı koşullar öne sürüyor. Buna göre, ABD, Türkiye’den S-400’leri sökerek ya da ABD’nin kontrolündeki bir noktaya konuşlandırarak “kullanılmaz” hale getirmesini talep ediyor. İkinci seçenek için ise Adana’daki İncirlik Üssü öne çıkıyor.

FR’nin haberinde, ABD Başkanı Trump’ın fikir değişikliğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinden kısa bir süre sonra basına yansıdığı belirtildi. Trump’ın selefi Joe Biden döneminde de konunun sürekli gündeme geldiği ancak bunun yakın zamanda olası görülmediği aktarılan haberde, o dönemde bu yönde somut gelişmelerin olmadığı kaydedildi.

