Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekiplerinin ülke genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde 369 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. Kontrollerde 34 araç trafikten men edilirken, 5 sürücü tutuklandı.

Polis Genel Müdürlüğü Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, trafik ekipleri tarafından önceki gün ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde toplam 2 bin 450 araç sürücüsü kontrol edildi. Trafik kurallarına uymayarak diğer sürücülerin ve yayaların güvenliğini tehlikeye atan sürücüler aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Denetimlerde rapor edilen trafik suçlarının başında, 125 sürücüyle yasal hız sınırını aşmak geldi. Trafik ışıklarına uymayan 23, sürüş sırasında cep telefonu kullanan 25 ve alkollü içki tesiri altında araç kullanan 24 sürücü de rapor edildi.

Muayenesiz araç kullanan 22, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanan 27 sürücü hakkında da işlem yapıldı.

Kontrollerde 3 sürücünün sürüş ehliyetsiz ve sigortasız, 4 sürücünün ise sigortasız araç kullandığı tespit edildi. Emniyet kemeri takmayan 8, tehlikeli sürüş yapan 1 sürücü de rapor edildi.

Ayrıca aracını ışık kurallarına aykırı kullanan 3, trafik levha ve işaretlerine uymayan 4 ve cam filmiyle ilgili kuralları ihlal eden bir sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Diğer trafik suçlarından ise 99 sürücünün rapor edildiği bildirildi. Denetimler sonucunda toplam 34 araç trafikten men edilirken, 5 sürücü tutuklandı.