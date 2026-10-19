Hayati tehlikesi var

Ömer KADİROĞLU

Girne’de alacak- verecek meselesi yüzünden çıkan kavgayı ayırmak için araya giren 32 yaşındaki Ela Satır, sol koltuk altından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi Yoğun Bakım Ünitesi’nde müşahede altına alınan Satır’ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili 40 yaşındaki M.E.S. tutuklanırken, kavgaya karışan 39 yaşındaki H.D. hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Zanlı M.E.S. “Ağır yaralama” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından dün sabah Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili detayları aktaran polis memuru; olayın 17 Ekim 2026 tarihinde saat 23.30 sıralarında, Girne’de 20 Temmuz Kordon Boyu Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Polis memuru; zanlı M.E.S. ile H.D. arasında borç meselesi yüzünden çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirtti.

Zanlının tasarrufunda bulundurduğu bıçağı H.D.’ye çektiği sırada, H.D.’nin kız arkadaşının kavgayı ayırmak amacıyla araya girdiğini kaydeden polis, genç kadının bu esnada bıçaklanarak ağır yaralandığını mahkemeye aktardı.

Ela Satır’ın kalp damarını besleyen noktadan ağır yaralandığını ifade eden polis, Satır’ın önce Girne Askeri Hastanesi’ne, ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini ve yoğun bakımda müşahede altına alındığını söyledi.

Bıçak henüz bulunamadı

Olayda kullanılan bıçağın henüz tespit edilemediğini belirten polis memuru, zanlının olay yerinde yakalandığını kaydetti. Soruşturmanın ilk aşamasında birçok görgü tanığından ifade alındığını belirten polis, kamera görüntülerinin de incelenmek üzere emare olarak alındığını söyledi.

Ağır yaralanan Ela Satır’ın hayati tehlikesinin devam ettiğini ifade eden polis, soruşturmanın sürdüğünü belirterek zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

“Tutuklu kalmasam iyi”

Mahkemede söz alan zanlı M.E.S., “Tutuklu kalmasam iyi” ifadelerini kullandı.

Yargıç Murat Soytaç, olayın ciddiyetine dikkat çekerek olayın üzerinden henüz 24 saat geçmediğini, müştekinin ağır yaralı olduğunu ve yoğun bakımda bulunduğunu belirtti. Yargıç Soytaç, zanlı M.E.S.’nin soruşturma kapsamında 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

