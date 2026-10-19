Takla attı, ters durdu

Lefkoşa’da Mecidiye Sokak üzerinde başka bir araca çarptıktan sonra takla atarak ters dönen aracın sürücüsü E.İ. (K-39) tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılırken, kazada iki araçta ve Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait dört park engelleyici demir direkte toplam 334 bin TL’lik hasar meydana geldiği açıklandı.

Mahkemede detayları aktaran polis, kazanın 17 Ekim 2026 tarihinde saat 15.55 sıralarında meydana geldiğini anlattı.

Polis memuru; Lefkoşa’da zanlının yönetimindeki AA 922 Y plakalı salon araçla Mecidiye Sokak üzerinde doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi. Polis, aracın yolun sağ kısmında doğu istikametine dönük şekilde park halinde bulunan, C.K.’nin sorumluluğundaki HA 123 plakalı aracın sol arka kısmına çarptıktan sonra tavanı üzerine devrilerek durduğunu belirtti.

334 bin TL’lik hasar oluştu

Kaza sonucu yaralanan sürücü E.İ.’nin, ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını kaydeden polis, acil serviste yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildiğini ifade etti.

Polis memuru; kaza sonucunda AA 922 Y plakalı araçta yaklaşık 250 bin TL, HA 123 plakalı araçta 80 bin TL ve Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait dört park engelleyici demir direkte ise yaklaşık 4 bin TL tutarında hasar meydana geldiğini mahkemeye aktardı.

Kan örneği alındı

Polis, tutuklanan zanlıdan alkol ve uyuşturucu testi yapılması amacıyla kan örneği alındığını belirtti. TC vatandaşı olan zanlının, 17 Eylül 2026 tarihinde KKTC’ye 90 günlük turist vizesiyle giriş yaptığını ve ülkede turist statüsünde bulunduğunu da mahkemeye aktaran polis, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 10 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 500 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.