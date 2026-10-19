Abdullah SUİÇMEZ
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda meyve fiyatları ürün çeşidine göre değişiklik gösterdi. Portakal 70 liradan, elma 80-100 liradan, muz ise 90 liradan satışa sunuldu. Şeftali ve nektarin 100 liradan alıcı bulurken, üzüm çeşitleri 150 liradan tezgahlara konuldu. Formoza eriği ise 150-200 liradan satıldı.
Pazarda meyveler arasında en yüksek fiyat 200 lirayla alıçta görülürken, armudun fiyatı 140 lira oldu.
Sebze fiyatlarına bakıldığında marul 40 liradan, yeşillik çeşitleri 50 liradan, salatalık 60 liradan satışa sunuldu. Börülce 100 lira, barbunya 150 lira, domates ise 140-150 lira arasında alıcı buldu.
Fasulyenin fiyatı çeşidine göre 100 ile 200 lira arasında değişirken, bal kabağı 300 liradan satışa sunularak pazardaki en yüksek fiyatlı ürün oldu.
Pazar yerinde dün ürün fiyatları şöyleydi:
Bal kabağı: 300 TL
Alıç: 200 TL
Barbunya: 150 TL
Formoza erik: 150-200 TL
Domates: 140- 150 TL
Armut: 140 TL
Üzüm çeşitleri: 150 TL
Börülce: 100 TL
Şeftali: 100 TL
Nektarin: 100 TL
Fasulye: 100-200 TL
Muz: 90 TL
Elma: 80-100 TL
Portakal: 70 TL
Salatalık: 60 TL
Yeşillik çeşitleri: 50 TL
Marul: 40 TL
Yerli ve Ucuz mu ?
İngilterede yukardaki Ürünlerin fiyatları daha ucuz olup birinci Kalite olarak satılıyor ! Avrupa’nın en pahalı Ülkesi haline gelen yüzde 35 - 40 Enflasyon ile KKTCnin neyi ucuzlayabilir ki ?