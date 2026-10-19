Yerli ve ucuz

Abdullah SUİÇMEZ

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda meyve fiyatları ürün çeşidine göre değişiklik gösterdi. Portakal 70 liradan, elma 80-100 liradan, muz ise 90 liradan satışa sunuldu. Şeftali ve nektarin 100 liradan alıcı bulurken, üzüm çeşitleri 150 liradan tezgahlara konuldu. Formoza eriği ise 150-200 liradan satıldı.

Pazarda meyveler arasında en yüksek fiyat 200 lirayla alıçta görülürken, armudun fiyatı 140 lira oldu.

Sebze fiyatlarına bakıldığında marul 40 liradan, yeşillik çeşitleri 50 liradan, salatalık 60 liradan satışa sunuldu. Börülce 100 lira, barbunya 150 lira, domates ise 140-150 lira arasında alıcı buldu.

Fasulyenin fiyatı çeşidine göre 100 ile 200 lira arasında değişirken, bal kabağı 300 liradan satışa sunularak pazardaki en yüksek fiyatlı ürün oldu.

Pazar yerinde dün ürün fiyatları şöyleydi:

Bal kabağı: 300 TL

Alıç: 200 TL

Barbunya: 150 TL

Formoza erik: 150-200 TL

Domates: 140- 150 TL

Armut: 140 TL

Üzüm çeşitleri: 150 TL

Börülce: 100 TL

Şeftali: 100 TL

Nektarin: 100 TL

Fasulye: 100-200 TL

Muz: 90 TL

Elma: 80-100 TL

Portakal: 70 TL

Salatalık: 60 TL

Yeşillik çeşitleri: 50 TL

Marul: 40 TL