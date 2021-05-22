4 yıl gizledi

Suna ERDEN

Kız kardeşine tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanan 27 yaşındaki A.K. (E) hakkındaki soruşturma sürüyor.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, daha önce de cinsel taciz suçu işlediği, 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

Zanlının cezasını çektikten sonra hakkında ihraç emri çıkarıldığı ancak suç tarihinde 19 yaşında ve ailesinin bakımına muhtaç olmasından dolayı kararın iptal edildiği bilgisi elde edildi.



Tecavüze uğrayan ve şu anda 22 yaşında olan kızın ise yıllarca korktuğu için sustuğu öne sürüldü.Duruşmada tecavüz olayının 2017 yılında gerçekleştiği, zanlının 19 Mayıs tarihinde yapılan şikâyet üzerine tutuklandığı belirtildi.

Mağdur doktor kontrolünden geçirilecek

Zanlı hakkındaki soruşturmayı yürüten polis, A.K’nin ‘cinsel tecavüz, yakın akraba ile cinsel ilişkiye girmek’ suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, olayın 14 Aralık 2017 tarihinde saat 23.30 sıralarında Lefkoşa’da henüz tespit edilemeyen bir arazi içerisinde meydana geldiğini açıkladı. Polis, A.K.’nin kullanımında bulundurduğu araç içerisinde kız kardeşine zorla cinsel tecavüzde bulunduğunu söyledi. Olayın 19 Mayıs 2021 tarihinde rapor edildiğini, zanlının da aynı gün tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Polis memuru, alınması gereken ifadeler olduğunu, şikâyetçinin doktor kontrolünden geçirileceğini belirterek, 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 7 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.