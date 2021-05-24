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40 dönüm ekili arazi küle döndü

Biçerdöverden kaynaklanan yangında 40 dönüm ekili arazi küle döndü

40 dönüm ekili arazi küle döndü
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Geçitkale-Çınarlı köyleri arasında önceki gün Necmi Şabanoğlu’nun biçerdöverle arpa hasadı sırasında yangın çıktı. Yangında 30 dönüm biçilmemiş arpa kül oldu. 
Polis bültenine göre, 12.30 sıralarındaki yangın, biçerdöver bıçaklarının taşa vurup kıvılcım çıkarması sonucu başladı.
Yaygın sonucunda 30 dönüm biçilmemiş arpa, 5 dönüm anız ve 5 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otların yandığı belirlendi.

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Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çukurova’da bir dönüm buğday yandı
Öte yandan yine önceki gün saat 17.00 sıralarında Ercan - İskele ana yolunun Çukurova kavşağında Keziban Yücetürk’e ait arazide henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangında, bir dönüm biçilmemiş buğday yandı.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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