Kefaletle serbest kaldılar

Ömer KADİROĞLU

Güzelyurt’ta Sosyal Sigortalar, İhtiyat Sandığı ve Çalışma dairelerinin elektrik panolarının sigortalarını söktükleri için tutuklanan Kıb-Tek çalışanları Kemal Çiftgül ile Muhittin Dönmezsoy dün mahkemeye çıkarıldı.

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen)da üyelerine destek olmak için dün Güzelyurt Mahkemesi önünde toplandı. Mahkemede Kıb-Tek çalışanlarıyla ilgili iddialar aktarılarak, teminat talep edildi.

Polis: Görevlerini kötüye kullandılar

Polis, zanlıların 13 Nisan 2022 tarihinde saat 00.15 raddelerinde Güzelyurt Sosyal Sigortalar, İhtiyat Sandığı ve Çalışma Dairelerine ait elektrik sayaçlarının bulunduğu pano üzerinde takılı bulunan toplam 685 TL değerindeki 6 adet elektrik sigortasını söküp aldıklarını söyledi. Polis, zanlıların elektrik akımının kesilmesine neden olduklarını, görevlerini kötüye kullandıklarının tespit edildiğini aktardı. Zanlı Kemal Çiftgül’ün gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini ve sirkat ettiği elektrik sigortalarını sakladığı yeri gösterdiğini aktaran Cihangir, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti. Mahkeme her zanlı için birer kefilin 50 bin TL’lik kefalet imzalaması şartı ile tutuksuz yargı kararı verdi.

Sendika tepkili

Mahkeme önünde toplanan El-Sen üyeleri tutuklamalara tespit gösterdi. Sendika başkanı Kubilay Özkıraç, “Tepkimiz çok büyük olacak” dedi.

Tutuklanan kişilerin ne ülkeyi soyduğunu, ne hırsızlık ne de yolsuzluk yaptıklarına dikkat çeken Özkıraç, yaşanan bu durumu şiddetle protesto ettiklerini ifade etti.

Girne’de arıza gidermeye çalışan 2 üyelerinin tutuklandığını savunan Özkıraç, bundan böyle polis gözetiminde gidilmemesi halinde arızalara bakılmayacağını söyledi.

Birçok kurumun ve bakanlığın elektriklerinin kesik olduğunu da söyleyen Özkıraç, “Sağlık Bakanlığı dışında tüm kurum ve bakanlıkların elektrikleri kesilmiştir” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı’nın 30 milyon borcu olduğunu ancak hastalar ve insanların zarar görmemesi adına ilgili bakanlığın elektriğini kesmediklerini belirtti.