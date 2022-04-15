‘Gelirleri artırın’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ağırlıkla hibe ve bir kısmı da kredi olarak KKTC’ye 2022 yılı için toplam 4 milyar 250 milyon lira kaynak ayrıldığını belirtti.

Türkiye olarak Kıbrıs Türkünün hak ettiği refah seviyesine ulaşması için bugüne kadar hiçbir çabayı esirgemediklerini, bundan sonra da gayretlerini aynı şekilde sürdüreceklerini belirten Fuat Oktay, “KKTC hükümetinden beklentimiz popülist yaklaşımlardan uzak, yapısal ve sürdürülebilir politikaları hayata geçirmeleridir” dedi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay protokolün imzalanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milleti adına KKTC'yi selamlayarak başlayan Oktay, KKTC'de hükümet kurma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, 2022 yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü üzerinde çalışmaya başladıklarını hatırlattı.

Bugün söz konusu protokolün imza töreni dolayısıyla KKTC Hükümeti koalisyon ortakları ve heyeti ile bir araya geldiklerini belirten Oktay, 2021'de Türkiye'nin önemli proje ve yatırımlara imza attığını vurguladı.

Bir adım daha yaklaştırıyoruz

2022 yılı Türkiye-KKTC İktisadi Mali İş Birliği Protokolü ile Türkiye ve KKTC’nin yıllardır sergilediği dayanışmayı bir kez daha perçinlediklerini belirten Oktay, “Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği bu dönemde KKTC’yi kalkınma hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyoruz” dedi.

Kurumların da katkısıyla uzun soluklu bir istişare sonrasında şekillendirilen bu protokolün öncekilerden biraz daha farklılık arz edeceğini belirten Oktay, “Daha kurumsal yapıda sürdürmeyi arzu ettiğimiz Türkiye-KKTC ilişkisinin de temelini atıyor olacak” şeklinde konuştu.

Önceliğin KKTC’nin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulduğunu vurgulayan Fuat Oktay, katma değer üreten, iş ve aş odaklı istihdamı, sürdürülebilir büyümeyi ve rekabetçi üretim yapısını güçlendirecek alanlara ağırlık verdiklerini söyledi.

Fuat Oktay, ağırlıklı olarak hibeyle, bir kısmı da kredi olarak KKTC’ye 2022 için toplam 4 milyar 250 milyon TL kaynak ayrıldığını belirtti.

Oktay, KKTC halkına dünya standartlarında yatırım ve alt yapı sağlama vizyonu ve anlayışıyla hayata geçirilecek projeleri şöyle aktardı:

“Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi hizmet binaları, ihale aşaması ve yer tesliminin ardından 750 günde tamamlanması planlanan Lefkoşa 500 yataklı devlet hastanesi, tıbbi donanımlı ve tedavi birimleriyle önde gelen sağlık merkezlerinden biri olması için temeli atılan 100 yataklı Girne Askeri Hastanenesin, ,içme suyu Güzelyurt ve Mesarya ovaları sulamaları ve atık su arıtma kapsamında DSİ projeleri.

Karayolları Master Plan uygulama projesi kapsamında çevre yolu, bölünmüş yol ve köy yolları bakım ve onarım projeleri, 4 yıllık enerji ihtiyacının karşılanmasına yönelik iki Adet Mobil Treyler Elektrik santralinin kurulması projesi, belediye ve köylerin alt yapılarına katkı ve organize sanayi bölgeleri alt yapı katkı…”

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2022, 10:09