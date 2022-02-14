Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Koray Avcı geçtiğimiz hafta sonu Merit Lefkoşa Hotel’de iki gece üst üste sahne alarak kelimenin tam anlamı ile müzik ziyafeti sundu.

Sözü ve bestesi kendisine ait parçalarını tüm konuklarla beraber seslendiren Avcı, sahne performansıyla Merit Lefkoşa Hotel misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Koray Avcı güçlü sesi ile bol bol alkış topladı. Şarkılarının büyük bölümünü hayranları ile birlikte söyleyen Koray Avcı, seslendirdiği ‘Adaletin Bu Mu Dünya’, ‘Hoş geldin’, ‘Dostum Dostum’, ‘Duyanlara Duymayanlara’, ‘Kesik Çayır’, ‘Mağusa Limanı’ gibi şarkılarla gönüllere bir kez daha taht kurdu.

Sanatçı Merit Lefkoşa Hotel Müdürü Mine Gürses’in doğum gününü kutlayarak birlikte pasta kesti, mutlu seneler dileklerini sundu.

Her zaman sıcak ve samimi ortamıyla Merit Lefkoşa Hotel & Casino bir kez daha Kıbrıs eğlence hayatına damgasını vurdu.