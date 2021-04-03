425 promille araç kullandı boynu kırıldı

Onur ULAĞ

Gönyeli- Boğaz anayolunda meydana gelen kazada Liudmila Şeremet, direksiyon hâkimiyetini kaybedip, takla attı. Viraja girdiği sırada kaza yapan sürücü yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, Liudmila Şeremet’e alkol testi yaptı.

Yoldan çıktı, takla attı

Yapılan ölçümde sürücünün 425 promil alkollü olduğu tespit edildi. Elde edilen bilgilere göre; kaza dün saat 16.40 sıralarında Gönyeli- Boğaz anayolunda meydana geldi. Boğaz istikametinden Gönyeli’ye doğru alkollü içki tesiri altında ve dikkatsizce seyreden Liudmila Şeremet, sağa meyilli viraja geldiği sırada yönetimindeki NR 263 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yoldan çıktıktan sonra toprak sete çarpıp takla attı. Kaza sonucu yaralanan Şeremet, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Boynunda kırık oluştuğu belirtilen sürücünün 425 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Polisin kazayla ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtildi.

