45 günde yargı

Lefkoşa’da yaşandığı iddia edilen olayda 13 yaşındaki yeğenine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan A.B.(E-21) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada soruşturmanın devam ettiği ancak, zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı A.B’.nin 2022 yılında ablasının 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunmakla suçlandığını belirtti.

Polis, kız çocuğunun olayı bir yıl sonra rehber öğretmenine anlatması sonrası olayın kendilerine yansıdığını anlattı.

Polis, şikayet üzerine gözaltına alınan zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme, ülkede çalışma izni ile bulunan zanlının yargı aşamasında hazır olabilmesi için tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 45 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

