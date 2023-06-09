45 günde yargı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de, sahil bölgesinde bulunan bir restoranın park alanına düzenlenen Kıyı Operasyonu sonucu bir kilo hintkeneviri (kubar) türü uyuşturucu maddeyle yakalanan Mustafa Aşut ve İbrahim Şimşek hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Hasan Selvili, 23 Mayıs 2023 tarihinde saat 17.30 sıralarında, İskele’ye bağlı Boğaz’da, bir restoranın park alanına düzenlenen operasyonda, zanlıların kullanımındaki FV 894 plaka araç içerisinde yapılan arama sonucuna bir kilo hintkeneviri (kubar) türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Polis operasyon kapsamında zanlılar Mustafa Aşut ve İbrahim Şimşek’in tutuklandığını anımsattı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlıların 3 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Zanlı Mustafa Aşut’un avukatı Aslı Bayrak talep edilen süreye, zanlı İbrahim Şimşek’in avukatları Emre Kadri ve Mustafa Kocatürk ise müvekkillerinin cezaevine gönderilmesine itiraz ederek tutuksuz yargılanmalarını talep etti.

Mahkeme, Mustafa Aşut’un 45 gün süreyle Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine, İbrahim Şimşek’in ise 5 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 2 kefilin, 100’er bin şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile serbest bırakılmasına emir verdi.