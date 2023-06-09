Salih yaralandı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde dün sabah meydana gelen kazada 62 yaşındaki sürücü yaralandı. Sürücü Salih Taşkın Yaradanakul’un yönetimindeki araçla, kırmızı ışık yandığı için durmak zorunda kalan Mehmet Uslu yönetimindeki araca çarptığı ve devrildiği belirtildi.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza saat 09.00 sıralarında Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Yönetimindeki JZ 598 plakalı araçla Gönyeli’ye doğru seyreden Salih Taşkın Yaradanakul, hastane önlerine geldiğinde yayaların geçmesi için kırmızı ışık yandığından durmak zorunda kalan Mehmet Uslu (E-69) yönetimindeki SU 186 plakalı aracın arka kısmına çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan JZ 598 plakalı araç sürücüsü Salih Taşkın Yaradanakul, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.



