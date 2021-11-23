48 yaşındaydı

Atatürk Meslek Lisesi'nin sevilen öğretmenlerinden Özlem Ersoy 48 yaşında hayata veda etti.

Özlem Ersoy'un zamansız ölümü sevenlerini, öğretmen arkadaşlarını ve öğrencilerini üzdü.

Grafik tasarım, fotoğrafçılık gibi sanatsal işlerler de uğraşan Ersoy’un bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi.



Bir çocuk annesi olan Ersoy’un aslen Türkiye’nin Kocaeli ilinden ülkeye geldiği ancak çok uzun yıllardır KKTC’de yaşadığı bilgisi elde edildi.Ersoy’un cenazesinin dün memleketine gönderildiği, bugün Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.Ersoy’un ölümünün ardından Atatürk Meslek Lisesi taziye mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadeler kullanıldı:“Uzun yıllar birlikte çalıştığımız, iyilik timsali, öğretmen arkadaşları ve öğrencileri tarafından çok sevilen Özlem Ersoy'u zamansız kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Her zaman kalbimizde yaşayacak olan arkadaşımıza Allah’tan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı dileriz...”