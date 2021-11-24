Çözüm üretilmeli

Cemre Peral YANIKER
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Lefkoşa’da İrsen Küçük Ortaokulu’nda artan koronavirüs vakası ve temaslı sayısından dolayı, cuma gününe kadar yüz yüze eğitime ara verildiğini, pazartesinden itibaren ise, güvenli ve sağlıklı bir okul ortamı oluşana kadar eğitimin seyreltilmiş modelde devam edeceğini duyurdu.
Sendika yetkilileri, Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, öğrenci, öğretmen ve velilerde ortaya çıkan tedirginlik, panik ve korkunun farkına varılması ve derhal somut ve pratik çözümler üretilmesini talep etti.