Reform şart

KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye’nin ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve beraberindeki CHP’li büyükşehir belediye başkanlarından oluşan heyet, dün Kıbrıs Türk Belediyeler Birliğini (KTBB) ziyaret etti.

Belediyeler Birliği’nin Lefkoşa surlar içindeki binasında yer alan ziyarette, Belediyeler Birliği Başkanı, Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile CHP KKTC Temsilcisi Mustafa Yürükçü’nün yer aldığı heyeti ağırladı.

Görüşmeye, KTBB Yönetim Kurulu üyeleri Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Gazimağusa Belediyesi Asbaşkanı Ahmet Öztenay, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ile Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip de katıldı.

Özçınar bilgi verdi

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar, görüşmede, CHP heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, CHP heyetini, Kıbrıs Türk Belediyeleri Birliği’nin yapısı, oluşumu ve çalışmaları hakkında bilgilendirdi.

Görüşmede, ülkedeki yerel yönetimlerin sıkıntılarını da aktaran Özçınar, yerel yönetimlerin idari açıdan yeni bir reforma ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Torun: İşbirliği halinde proje üretebiliriz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Özçınar’a teşekkürlerini sunarak, CHP Genel Başkanı’nın talimatlarıyla, 11 Büyükşehir Belediye Başkanı’nın altısının katılımıyla KKTC’de birtakım temaslarda bulunduklarını ifade etti.

Torun şöyle konuştu:

“Amacımız; karşılıklı iş birliği halinde projeler üretmek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki belediyelerin güçlenmesini sağlamak. Belediye başkanlarımızın tecrübelerinden deneyimlerinden bir şekilde faydalandırmak. KKTC uluslararası arenada tanıtılmasının artırılmasını ve ambargoların kaldırılmasını sağlayacak belli çalışmalarda bulunmak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan halkın refah içinde, huzur içinde gelişmiş bir çevrede yaşama noktasında bize de düşen bir görev varsa bu konuda üstümüze düşeni yapmak için buradayız.”

Harmancı: Çabaları önemsiyoruz

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, CHP’li bazı belediye başkanları ile görüşmesinde, Kuzey Kıbrıs ile Türkiye arasında sevgi, saygı ve empatiye dayalı yeni bir ilişki biçimi kurmayı hedeflediklerini vurguladı.

Harmancı mevkidaşlarına ve beraberindeki heyete “Kıbrıs’ın kalbi ve başkenti Lefkoşa’ya hoş geldiniz” diyerek başladığı konuşmasına CHP’nin son dönemde ülkeye olan ilgisini, yapıcı bir dil ile yeni bir ilişki biçimi oluşturma çabalarını gördüklerini ve bunu önemsediklerini vurguladı. Harmancı karşılıklı sevgi, saygı ve empatiye dayalı yeni bir ilişki biçimi kurma ve Kuzey Kıbrıs-Türkiye ilişkilerini bir tahakküm ilişkisinden çıkarmanın her demokrat bireyin önemli görevlerinden biri olduğunun önemine vurgu yaparak, farklılıkların bir gerginlik sebebi değil demokrasinin bir zenginliği görülmesi gerektiğini belirtti.

Savaş: Bağlar güçlenmeli

CHP Heyeti adına görüşmede konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kıbrıs’ta ve Lefkoşa’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, ziyaretlerini pandemi nedeni ile bir süre ertelemek zorunda kaldıklarını kaydetti..

Belediye’den yapılan açıklamaya göre Savaş konuşmasında, KKTC’deki seçilmiş kişilerin ve halkın tercihinin CHP için büyük önem arz ettiğini belirterek, KKTC’nin ekonomisindeki gelişmelere katkı sağlamanın yanı sıra sosyal ve kültürel bağları güçlendirmek için bu ziyareti yaptıklarını söyledi.

İmamoğlu: İyi anılar biriktirdim



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün İskele’yi ziyaret etti.İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret eden İmamoğlu, İskele’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Başkan Sadıkoğlu’na çalışmalarında başarılar diledi.İskele hakkında İmamoğlu’na bilgi veren Sadıkoğlu, “Yerelde halkımızla iç içe olmak bize mutluluk veriyor, onların sorunlarına çözüm bulmak son derece önemli” dedi.Yerel yönetimler alanında bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek konuşmasına başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, İskele’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.“Bu bir başlangıç” diyen Ekrem İmamoğlu, KKTC’de herkesi ziyaret etmek ve iş birliği içerisinde olmak istediklerini belitti.” Ne yapılabileceğini konuşmak ve tartışmak istiyoruz” diyen İmamoğlu, güzel bir işbirliği olmasını temenni etti. Yıllar önceki 2 yıllık Kıbrıs yaşamından da bahseden İmamoğlu, Kıbrıs’ta iyi anılar biriktirdiğini ve güzel bir ilişki dönemi geçirdiğini de hatırlattı.

Geçitkale’ye de uğradı

İmamoğlu ve beraberindeki heyet Geçitkale Belediyesi’ni de ziyaret etti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, ziyarette, her iki belediye arasında iş birliğinin artırılması konusunda karşılıklı fikir ve önerilerde bulunuldu.

Girne ve Hatay belediyeleri işbirliği yapacak

Girne Belediyesi ile Hatay Büyükşehir Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Cumhurbaşkanı Tatar, Girne ile Hatay şehirleri arasında imzalanan protokolün, hayırlara vesile olmasını diledi.

Büyük değer kazanan yerel yönetimlerin, genel anlamda ülkelerin kalkınması ve tanıtımına önemli katkılarda bulunduğunu vurgulayan Tatar, kentler arasında imzalanan kardeşlik protokollerinin; kültürel, siyasi, ekonomik ve sosyal faaliyetlerin gelişmesine, halkların kaynaşmasına ve dayanışmasına önemli katkı sağladığını belirtti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yakın coğrafyayı paylaşan şehirler arasında imzalanacak protokolle, iki şehir ve insanlarının, ekonomik, kültürel, sosyal, tarihi, birikimlerini ve her iki kent için çok önemli bir ürün olan zeytin, zeytin ağaçları, tarım teknikleri, zeytin ve yan ürünlerinin geliştirilmesi konusunda bilgi ve tecrübelerini paylaşacağına inanç belirtti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş da, yerel yönetimlerin birbirleriyle yakınlaşması, temas kurarak tecrübe paylaşımında bulunmasının, karşılıklı fayda yaratacağına vurgu yaparak, bu bağları kurarak, sosyal, kültürel, siyasi, ekonomik birçok alanda birlikte hareket edilebileceğini dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2021, 11:25