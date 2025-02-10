5 ilçede operasyon 

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Trafik denetimlerinde 5 bin 545 araç kontrol edildi, çeşitli suçlardan dolayı bin 391 sürücüye ceza yazıldı. Polis, iki araçta uyuşturucu bulurken, 3 kişi tutuklandı. Asayiş denetimlerinden ülkede kaçak yaşam süren 6 yabancı uyruklu şahıs da tespit edilerek, tutuklandı.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Bulundukları araç içerisinde yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan iki adet sarma sigara ve uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet hap tespit edilen toplam 2 kişi tutuklandı.

Lefkoşa’da bin 850 araç kontrol edildi

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 850 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrollerde 112’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 38’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 21’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 45’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 15’i sigortasız araç kullanmak, 2’si trafik ışıklarına uymamak ve 128’si diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 370 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. Ayrıca 47 aracın trafiğe çıkışı yasaklandı.

Gazimağusa’da 2 kaçak yakalandı

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında da eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kafeler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 2 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda bin 420 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrollerde 239’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 1’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak 35’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak ve 75’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 361 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 47 aracın da trafiğe çıkışı yasaklandı.

Girne’de 285 sürücüye ceza yazıldı

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 877 araç sürücüsü kontrol edilirken, 108’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 11’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, biri sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 11’i sigortasız araç kullanmak ve 148’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 285 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi, 22 araç trafikten men edilirken, bir sürücü de tutuklandı.

Güzelyurt’ta araçta uyuşturucu bulundu

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, yolcu olarak bulunduğu araç içerisinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 650 araç sürücüsü kontrol edildi ve 47’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 15’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve 10’u diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 74 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

İskele’de alkollü 7 sürücü tespit edildi

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında da eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 625 araç sürücüsü kontrol edildi.

123’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 7’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 10’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 46’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 9’u sigortasız araç kullanmak ve 101’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 301 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 62 araç ise trafikten men edildi.



