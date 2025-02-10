Yüzünden yaraladı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’nin Long Beach bölgesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 41 yaşındaki Meral Karaman isimli kadın, kendisine şiddet uygulayan sevgilisi M.G.’yi (E-42) yüzünün 3 yerinden bıçakla yaraladı. Şikayet üzerine tutuklanan ve hakkında soruşturma başlatılan Meral Karaman, dün nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Zanlının olay esnasında 212 miligram alkollü olduğu açıklandı. Bu arada zanlının erkek arkadaşı hakkında da darp suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Berkay Kaymakçı, olayın 9 Şubat 2025 tarihinde saat 01.00 sıralarında, İskele Long Beach’te, bir ikametgah içerisinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının 212 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu esnada, aynı yerde birlikte yaşadığı arkadaşı M.G. ile aralarında yaşanan tartışma çıktığını söyledi. Polis, çıkan tartışma sonucu zanlının boğazını sıkarak kendisini darp eden erkek arkadaşı M.G.’nin yüz kısmına, tasarrufundaki bıçağı 3 kez salladığını ve adı edilenin sol yanak kısmında 2, kaş kısmında ise bir kesi oluşturduğunu açıkladı. Polis memuru, zanlının şikayet üzerine tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis memuru, M.G. hakkında da darp suçundan soruşturma başlatıldığını ifade ederek, alınacak ifadeler olduğunu kaydetti. Polis; zanlıdan ifade alınacağını da belirterek, 3 gün ek süre istedi. Mahkeme; zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

