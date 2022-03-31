5 kişi tutuklu

Hüseyin ÇİÇEK

Aldıkları ihbar üzerine harekete geçen Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, Gazimağusa’da başlayan ve Gönyeli’ye uzanan operasyon sonucunda 225 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonda Abdul Jabari, Amir Hüseyin, Hüseyin Gozeli, Muhammed Mohol ve Muhammet Maghari isimli 5 kişi tutuklandı. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Nurettin Enginer, zanlı Abdul Jabari ile zanlı Amir Hüseyin’in tasarruflarında uyuşturucu bulunduğuna ve bir araçla seyir halinde olduklarına dair bilgi aldıklarını söyledi. Nurettin Enginer, Abdul Jabari ile Amir Hüseyin’in seyir halindeyken aracın tespit edilerek durdurulduğunu açıkladı. Polis memuru, zanlıların huzurunda araçta arama yapıldığını anlattı. Polis araç içerisinde 165 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.

Zanlılardan elde edilen soruşturma sonucu Hüseyin Gozeli’nin evine baskın yapıldığını ve zanlı Muhammed Mohol’un da ikametgâhta tespit edildiğini bildiren polis, yapılan arama sonucu 50 gram daha metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti.

Operasyon Gönyeli’ye uzandı

Uyuşturucu maddelerin Muhammet Maghari’den temin edildiğinin belirlendiğini aktaran polis memuru Nurettin Enginer, zanlının Gönyeli’de tespit edildiğini söyledi.

Nurettin Enginer, Muhammet Maghari’nin polisten kaçtığını ancak kısa sürede yakalandığını ifade etti. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarına gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirtti. Polis memuru, soruşturma amaçlı Abdul Jabari, Amir Hüseyin, Hüseyin Gozeli, Muhammed Mohol ve Muhammet Maghari’nin 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.