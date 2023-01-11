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5 kişiye çeyrek altın

Diyalog ‘Altın Kampanyası’nın ilk talihlileri belli oldu

5 kişiye çeyrek altın

 Diyalog gazetesinin, okurlar için düzenlediği ‘Altın Kampanyası’nın ilk talihlileri belli oldu.
 tv2020’de canlı yayın sırasında Ömer Kadiroğlu tarafından gerçekleştirilen çekiliş sonucunda çeyrek altın kazanan 5 talihlinin isimleri şöyle:

Nidai Özerk                           Çatalköy
Ziynet Alsancak                    Balıkesir
Gülten Fırat                           Serdarlı
Ertan Durukal                        Dağyolu
Zarif Ceyda                            Akdoğan

İkinci çekiliş haftaya

   Altın kampanyasının ikinci çekilişi ise 17 Ocak Salı günü gerçekleşecek. Bugün yayınlanacak 10’uncu kupona ilaveten yarın 2 kupon yerine geçerli ’Süper Kupon’ verilecek. Toplamda 10 kupon biriktiren okurlar, bunları 16 Ocak mesai bitimine kadar Diyalog Medya’ya gönderip, çekilişe katılma hakkı elde edecek.
   İkinci çekiliş 17 Ocak Salı günü yine TV 2020’de gerçekleşecek canlı yayında belirlenecek.
   Diyalog Medya Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Derya Ercan, çeyrek altın kazanan okurların kimlik kartlarıyla birlikte kuruma başvurmaları gerektiğini söyledi. Ercan “talihli okurlarımızın Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesindeki binamıza gelmelerini bekliyoruz” dedi.  

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