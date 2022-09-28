Özgün tasarımlar görücüye çıktı

Türkiye’de Muğla’nın Datça yarımadasında 2007 yılında kurulan Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi, eylül ayında düzenlediği, “12. Knidos’un Sır’ı Sanat Festivali” kapsamındaki “İklim Değişikliği: Akdeniz Buluşması Sanat Çalıştayı”nı, Kültür Dairesi Temsilcisi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sanatçılarının katılımıyla gerçekleştirdi. Çalıştay sonunda Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi’nde açılan sergide, etkinliğe katılarak eser üreten tüm Kıbrıslı Türk seramik sanatçılarının eserleri sergilendi. Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’ni temsilen Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi ve Seramik Sanatçısı Bedia Kale’nin katıldığı çalıştayda KKTC’den, Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği Başkanı ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi seramik sanatçısı Semral Öztan, Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Atatürk Meslek Lisesi Seramik Öğretmeni ve seramik sanatçısı Nergül Gezer Dündar, İç mimar, kâğıt ve seramik sanatçısı Mandana Mehrnia, mimar, iç mimar, geleneksel kil araştırmacısı, tasarımcı ve seramik sanatçısı Özge Yücesoy, görsel sanatçı Mevheş Beyitoğlu ile yaşam koçu, seramik eğitmeni ve sanatçısı Leman Cankat yer aldı.

Tüm eserler sanat koleksiyonuna alındı

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Datça’da düzenlenen “İklim Değişikliği: Akdeniz Buluşması Sanat Çalıştayı”nın Proje Yöneticiliği ve Koordinatörlüğü’nü Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Tasarım Bölümü Öğr. Gör. Serdar Aslan yaptı. İklim değişiklikleri sonucunda, soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan hayvan türleri üzerine farkındalık geliştirilmesi amaçlanan çalıştaya katılan sanatçılar, bu başlık altında kendi özgün tasarımlarını ürettiler. Türkiye’den Seramik ve Cam Teknolojisi Öğretmeni ve seramik sanatçısı Eşref Bulut, seramik tasarımcısı ve Sanatçısı Nagehan Elibol ile iç mimar ve heykeltıraş Bilen Sezen’in de katıldığı çalıştay, Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi’nde 10 Eylül tarihinde açılan sergi ile tamamlandı. Katılımcı sanatçıların çalıştayda yaptıkları eserlerin yer aldığı sergi sonrasında tüm eserler, Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi sanat koleksiyonuna alındı.



Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2022, 10:19