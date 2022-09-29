Teknik çalışma yapılıyor

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, pasaport tedarik sorununun çözüldüğünü, 2-3 gün içinde teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni pasaportların verilmeye başlanacağını söyledi.

Göreve geldikleri ilk günlerde küresel çapta yaşanan çip sorunu dolayısıyla KKTC pasaport cüzdanlarında sorunlar yaşandığını ve eldeki stoklarda sadece bin civarı pasaport cüzdanı kaldığını gördüklerini belirten Bakan Öztürkler, bu sıkıntının aşılmasına kadar önce KKTC’den TC’ye arabayla gidişlerin çipli kimliklerle yapılmasının önünün açıldığını, daha sonra da 11 yaş altı çocuklara çipli kimlik verilebilmesi için yasal düzenleme yapıldığını, tüm bu adımlarla pasaport ihtiyacının bir nebze azaltıldığını fakat esas sorunun çözümü için de aynı günlerde çok yönlü girişimlerin devam ettirildiğini söyledi.

Geçmiş görevlerinde de her zaman istatistiki verilere önem verdiğini ifade eden Bakan Öztürkler, “İstatistik veriler sağlıklı bir şekilde elinizde yoksa bir ülkenin geleceğini planlamak doğru ve mantıklı olmuyor” dedi.

Temel vizyonlarından birinin Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) projesine olduğuna dikkat çeken Öztürkler, 25 Aralık yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından belediyelerle yürütülen projenin şubat-mart ayları gibi neticelenmesi, eksiklerin giderilmesi sonrasında Mekansal Adres Kayıt Sistemi ile de kimseyi evine kapatmadan, çağdaş bir şekilde nüfus sayımı yapılabileceğini açıkladı.

E-vize ile girişlerde kontrol sağlanacak

Muhaceret sistemlerinde yapılan kontrollerle, polis ve güvenlik güçlerinin raporları doğrultusunda ülkede düzensiz şekilde kalan kişiler ile suça karışmış olanlara karşı sıfır toleransla hareket ettiklerini yineleyen Öztürkler, “ülke güvenliği ve kamu huzurunun korunması adına 4 ayda bin 500’e yakın kişinin deport edildiğini, konunun çok ciddi olduğunu, e-vize ile girişlerde önemli ölçüde kontrolün sağlanacağını söyledi.

Herkesin üzerine düşen önemli sorumluluklar olduğunu belirten Öztürkler, “Çalışmak için gelenlerde iş insanlarımızın, Çalışma Bakanlığı'nın, öğrenciler için üniversiteler ve Eğitim Bakanlığı'nın, muhaceret kontrolleri için İçişleri Bakanlığı ve Polis Muhaceret'in, evini öğrencilere kiralayan insanlarımızın hepimizin bu konuda üzerimize düşen görevler vardır. Biz, bu sorumlulukla hareket ediyoruz”dedi.

