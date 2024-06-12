‘Bırakın gideyim’

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta 2020 yılından beri kaçak yaşayan 27 yaşındaki Nijerya uyruklu Obifen Aderniran dün çıkarıldığı mahkeme tarafından cezaevine gönderildi.

Annesi kanser hastası olan zanlının avukatı Obifen’in en kısa sürede ülkesine gitmek istediğini belirtti.

Soruşturmayı yürüten polis, 8 Haziran 2024 tarihinde saat 23.00 sıralarında Gönyeli’de devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin yolda yürüyen zanlıyı şüpheli görerek, kimlik kontrolü yapmak istediğini söyledi.

Polis, zanlının ekipleri fark edince bir apartmana giriş yaptığını, akabinde polisin peşinden gitmesi üzerine apartmanın koridorunun penceresinden atladığını açıkladı.

Polis, ikinci kattan atlayan zanlının olay yerinde yakalandığını, sağlık kontrolü için Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldığını belirtti.

Polis memuru, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 19 Kasım 2020 tarihinden beri bin 288 gün KKTC’de ikamet izinsiz olduğunun görüldüğünü ifade etti.

Polis, tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, Muhaceret Dairesinde inceleme yapıldığını söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin annesinin kanser hastası olduğunu, en kısa sürede ülkesi Nijerya’ya dönmek istediğini söyledi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlıyı 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.