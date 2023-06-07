50 bin de nakit ödedi

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Lapta bölgesinde ‘köpek saldırısı’ yüzünden kavga ettiği komşusunu av tüfeğiyle vuran Mustafa Özkan Altaykan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı, dün silah taşıma ve ağır yaralama suçundan teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular yeniden aktarılarak, teminat talep edildi.

Polis memuru, olayın 2 Haziran 2023 tarihinde saat 18.30 sıralarında Lapta’da meydana geldiğini söyledi. Polis, Mustafa Özkan Altaykana'nın komşusu Colin Peter Doran’ın köpeklerden rahatsız olduğu için zanlıyla konuşmaya evine gittiğini açıkladı. Colin Peter Doran’ın köpeklerin saldırısına uğradığını ve bu durumdan şikayetçi olduğunu söylediğini kaydeden polis, konuşmanın bir süre sonra tartışmaya döndüğünü ifade etti.

Altaykan'ın tasarrufunda bulundurduğu Webley Stingray II marka, seri numarası ve kalibresi henüz tespit edilememiş olan hava tüfeğiyle bir el ateş ederek Doran’ı karnından yaraladığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru, Doran'ın olay yerine çağrılan ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak cerrahi servisinde müşahede altına alındığını söyledi.

Zanlının olayın ardından tutuklandığını, hava tüfeğinin olay mahallinde tespit edilerek emare alındığını kaydeden polis, ayrıca ikametgahında yapılan aramada balkon kısmında masa üzerinde ve mutfakta toplam 520 adet 4,5 mm çapında hava tüfeği saçması tespit edildiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı, 50 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin bir milyon TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.