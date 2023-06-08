Projeler hayat bulacak

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 6 milyar 400 milyon TL’si hibe, 3 milyar 100 milyon TL’si kredi olmak üzere toplam 9 buçuk milyar kaynak aktarmasını öngören 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının onaylanmasına ilişkin karar TC Resmi Gazete'de yayımlandı.

İki ülke arasında 31 Mart'ta imzalanan anlaşmanın KKTC’nin bütçe açığının giderilmesi, sürdürülebilirliğin sağlanması, ekonomi, istihdam, ulaştırma ve enerji altyapısının geliştirilmesi gibi konular yer aldı.

6 milyar 400 milyonu hibe

Türkiye, KKTC’ye 6 milyar 400 milyon TL’si hibe, 3 milyar 100 milyon TL’si kredi olmak üzere toplam

9 buçuk milyar TL kaynak aktaracak.

Hibe yardımları çerçevesinde “Altyapı ve Reel Sektör Projeleri ile Faaliyet” ödeneklerine toplam

4 milyar 100 milyon TL kaynak ayrılırken; Savunma ödeneklerine toplam 2 milyar 300 milyon TL destek sağlanması öngörülüyor.

Altyapı ve Reel Sektör alt proje ve faaliyetlerinin, Anlaşmanın 13. maddesi uyarınca en geç bir ay içerisinde imza altına alınması hedefleniyor.

Kredi yardımlarında ise Kamu Sektörü (Cari Bütçe Açığına Katkı) için bir milyar 600 milyon TL, Reform Destekleme ödeneği olarak bir milyar 300 milyon TL ve Kamu Sektörü (Diğer) kalemine 200 milyon TL olmak üzere toplam 3 milyar 100 milyon TL’ye kadar kaynak ayrılmış durumda.

Üstel: Aktarılacak kaynakla projeleri hayata geçireceğiz

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nün dün itibarıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanıp Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nde yayınlanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Üstel açıklamasında şunları kaydetti:

“2023 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde Anavatan Türkiye’nin ülkemize sağlayacağı kaynak miktarı 9 buçuk milyar Türk Lirası'dır.

Anlaşma kapsamında gençlerimiz, ev almakta zorlanan insanlarımız için uygulamaya koyacağımız sosyal konut projemizin yaşama geçmesi mümkün olacak alt yapısını tamamlayamadığımız kırsal kesim arsaları sorununu geride bırakmamız kolaylaşacaktır.

Aynı şekilde önceki yıllarda başlamış bulunan tarımsal sulama ve içme suyu projeleri bu protokol sayesinde ileriye taşınacaktır; köy yolları dahil olmak üzere yeni karayolları projelerimiz uygulamaya girecektir.”

