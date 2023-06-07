Deport edilecek

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından tasarrufunda 30 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirilen Miracle Chidera Nathaniel dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 25 Mayıs’ta zanlının tasarrufunda uyuşturucu olduğu bilgisini aldıklarını ve kaldığı apartmana gidilerek, zanlının apartman girişinde tespit edildiğini anımsattı.

Zanlının kaldığı dairede yapılan arama sonucu 30 gram hintkeneviri bulunduğunu açıklayan polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve ülkemizde kaçak olarak bulunan zanlının Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme, zanlının 2 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.