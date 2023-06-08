Önemli eserler icra edildi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Kültür Dairesi iş birliğinde İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde önceki akşam Nefesli Üçlü ve Nefesli Dörtlü konseri verdi.

Kültür Dairesi Sanat Koleksiyonu’ndan bir seçki yaparak, konserle eş zamanlı sanatseverlerin izlenimine sunduğu resim sergisi, cuma gününe kadar İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.

Konserde, Wolfgang Amadeus Mozart - Divertimento No.1, Jacques Ibert - Cinq pieces en trio, Karl Goepfart, Wind Quartet Op.93 ve Ali Hoca’nın 4 Fotoğraf isimli eserleri seslendirildi.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ve CSO Koordinatörü Mustafa Kofalı konser öncesinde birer konuşma yaptı.

Sergide Esin Sanver Arık, Solmaz Ersöz, Hikmet Olgaçer, Hasan Daniş, Göksel Akın, Aziz Erkan, Tarık Altıner, Göral Özkan, Belma Ersu, Zülal Karlıova, Zühre Özkaraman, İpek Denizli, Devrim Tayanç Malyalızade, İsmet Tatar, Peran Alnar, Fatoş Miralay, Salih Oral, Birgül Beyazyüz, Ali Atakan, F. Gülgün Engin, İlkay Önsoy, Hare Ergen, Ülviye Karabaşak, Yılmaz H. Hakeri, Ayhan Menteş’in eserleri sergileniyor.



