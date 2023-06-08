İşbirliği hayat buldu

Sağlık Bakanlığı ile Gönyeli-Alayköy Belediyesi arasında imzalanan protokol sonrasında faaliyetlerine başlayan Gönyeli-Alayköy Sağlık Evi, bölge halkına hizmet vermeye devam ediyor.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ile birlikte Gönyeli-Alayköy Sağlık Evini ziyaret ederek, hizmetleri yerinde inceledi.

Sağlık Evi sorumlusu Dr. Sevgül Maydanozcu’dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Altuğra, çalışanlarla da sohbet etti, Bakanlığının sağladığı cihazları yerinde inceledi.

Amcaoğlu: Protokolün mutluluğunu yaşıyorum

Ziyaretin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Amcaoğlu, aylar önce imzalanan protokolün hayat bulmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi.

65 yaş üstü vatandaşlara da ister evlerinde, isterlerse de Sağlık Evi’nde hizmet verdiklerini anlatan Amcaoğlu, hizmetlerin sistemli olmasına önemli katkılar yapan Altuğra’ya teşekkür etti.

Hüseyin Amcaoğlu, Sağlık Evi’nin mesai saatlerinde hizmet vereceğini, 15 günde bir de Alayköy ve Yılmazköy’e sağlık hizmeti götüreceklerini kaydetti.

Amcaoğlu, projeleri arasında bölgeye daha büyük bir sağlık merkezi inşa etmenin bulunduğunu da söyledi.

Altuğra: Dayanışma ve işbirliği hedefimiz

Altuğra da yerel yönetimlerle dayanışma ve işbirliği içerisinde olmanın hedefleri arasında olduğunu ifade etti.

Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde verilen sağlık hizmetlerini gururla izlediklerini dile getiren Altuğra, özellikle 65 yaş üstü insanların ister evde ister Sağlık Evi’nde çok daha iyi hizmeti alabilmeleri için çalıştıklarını, evde sağlık hizmetlerini önemsediklerini kaydetti.