Tehlike geçmedi

İstanbul'da bugün metrekareye 100 kilograma yağış düşebileceği belirtilirken, sel ve heyelan riskinin sürdüğü belirtildi. İstanbul’a bugün için turuncu kod uyarısı verilirken, megakentte saat 18.00'den sonra yağışın kuvvetlenmesi bekleniyor. Vatandaşlara "dikkatli olun" çağırısında bulunuldu.

Çarşamba günü İstanbul'da son 84 yılın yağış rekoru kırıldı.

Kentte metrekareye 278 kilogram yağış düştü ve birçok ev, iş yerinde su baskınları meydana geldi. Göle dönen yollarda metrelerce yüzlerce araç suya battı ve kullanılamaz hale geldi.

Kuvvetli yağışlarda bulundukları otomobil ya da sokaklar mahsur kalan vatandaşlardan 4 kişi hayatını kaybetti.

Sele neden olan kuvvetli yağış önceki gün öğleden sonra hafifledi ancak Balkanlar üzerinden yeni bir yağış geldiği belirtildi.

Sakarya'da konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tehlikenin henüz geçmediğini belirtirken, bugün itibariyle 5 il için turuncu uyarı olduğunu ve dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Bazı eğitim faaliyetlerine ara verildi

Diğer yandan beklenen şiddetli yağış nedeniyle bazı eğitim faaliyetlerine ara verildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda, hafta sonu Bilim ve Sanat Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerindeki yüz yüze eğitimler, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ve e-sınav merkezlerinde gerçekleştirilen sınavlar yapılmayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son hava tahmini raporunu yayımladı.

Bugün 36 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.

Turuncu kod verilen iller

Bursa, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova.

Sarı kod verilen iller

Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Bilecik, Burdur, Denizli, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sivas, Tokat, Tunceli, Uşak, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman. Osmaniye.

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2026, 09:57