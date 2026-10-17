Yeni projeler hazır

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB başkan adayı Mehmet Harmancı, Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği’ni (TUFAD) ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.

Mehmet Harmancı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre ziyarette, ülkenin geleceği, Lefkoşa’da hayata geçirilen projeler ve kültür-sanat alanında yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Harmancı’ya ziyareti sırasında TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, CTP Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu ile TDP ve CTP’nin belediye meclis üyeleri ile yeni dönem adayları eşlik etti.

Harmancı, TUFAD ile her zaman yakın ilişki ve dayanışma içerisinde olduklarını belirterek, derneğin birlikteliğini ve enerjisini her zaman takdir ettiğini söyledi.

Lefkoşa Halk Dansları Festivali’nde TUFAD ile başarılı bir ortaklık yaptıklarını ifade eden Harmancı, derneğin yıllar içerisinde önemli bir yol kat ederek şehre değer kattığını kaydetti.

TUFAD Başkanı Arzu Turgay, Lefkoşa Halk Dansları Festivali’ni belediyeyle birlikte gerçekleştirdiklerini anımsatarak, LTB ile iş birliklerinin ve olumlu ilişkilerinin bundan sonra da devam edeceğini ifade etti.

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