Putin misilleme yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya verilen askeri desteğe misilleme olarak Fransa, Almanya, İsveç ve Belçika merkezli şirketlerin yerel varlıklarına el koyarak yönetimlerine kayyum atadı. Rusya, Ukrayna'ya verilen savaş desteğine misilleme olarak Fransa, Almanya, İsveç ve Belçika merkezli dört şirketin ülkedeki varlıklarına el koydu.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle yürürlüğe giren adım, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin sermayesini doğrudan hedef alıyor.

Reuters ajansı ve Kommersant gazetesinin aktardığına göre kararnamede Fransız zemin kaplama üreticisi Tarkett, Alman ambalaj firması Menshen, İsveçli ambalaj üreticisi Sverige International Holdings ve Belçikalı hijyen ürünleri şirketi Ontex yer aldı.

Liste aynı zamanda, Aralık 2024'te ABD'li ambalaj grubu Sonoco tarafından satın alınan eski Avrupalı metal ambalaj işletmesi Eviosys'in Rusya'daki varlıklarını da kapsıyor.

Belgede bu varlıkların Sonoco'nun Hollanda birimine ait olduğu belirtildi.

Putin olumsuzluklara işaret etti, iç finansman çağrısı yaptı

Kararname yayımlanmadan hemen önce Rus iş dünyası temsilcilerine hitap eden Putin, Batılı şirketlerin varlıklarına el koymanın bazı olumsuz yönleri olduğunu ayrıntı vermeden kabul etti.

Putin, yönetimi devralan Rus işletmelerine dış kaynak yerine ülke içi finansman olanaklarına yönelmeleri çağrısında bulundu.

Konuşmasında 2008 küresel finans krizinin Rus ekonomisi üzerindeki derin etkilerini hatırlatan Putin, küresel piyasalara aşırı açılmanın getirdiği risklere değindi.

Putin, yabancı ülkelerin yatırımlar yoluyla yalnızca kendi çıkarlarını gözettiğini savundu.

Karar, AB liderlerinin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin etrafında bir araya geldiği zirveyle eşzamanlı geldi.

Bu buluşma, ABD'nin Kiev yönetimine sağladığı istihbarat paylaşımını ve silah desteğini azaltabileceği endişelerinin arttığı bir döneme denk düşüyor.

Öte yandan, ABD'nin Rusya'yı Ukrayna ile müzakerelere teşvik etme girişimlerinin bir parçası olarak Avrupa'da dondurulan bazı Rus varlıklarının kontrolünü talep edebileceğine dair haberler gündeme gelmişti.



Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2026, 09:56