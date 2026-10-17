‘Halkın umuduyuz’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, iktidara gelir gelmez su ve enerji alanındaki sorunları ele alacaklarını söyledi.

Partisinin halkın umudu olduğunu belirten İncirli, CTP’nin 6 Aralık seçimlerine hazır olduğunu belirtti.

CTP’den verilen bilgiye göre; İncirli Tepebaşı, Sadrazamköy ve Kayalar’ı ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyarette İncirli’ye Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, bazı milletvekilleri, CTP Lapta Alsancak Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkan adayı Turan Rahvancıoğlu, adaylar ve partililer eşlik etti.

Bölge halkının talep ve önerilerini dinleyen İncirli, CTP’nin vizyonunu anlattı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, ziyaretler sırasında yaptığı konuşmalarda yaşanan elektrik kesintilerine dikkat çekerek, enerji alanındaki sorunların mevcut yönetim anlayışıyla doğrudan bağlantılı olduğunu savundu.

CTP’nin yıllardır Kıb-Tek’e yatırım yapılması yönünde çağrılar yaptığını anımsatan İncirli, enerji politikalarına yönelik eleştirilerde bulundu.

İncirli, “Kıb-Tek'e yatırım yapılması gerektiğini, yönetiminin uzmanlarla yapılması gerektiğini ve insanların enerjiyi ihtiyacının zamanında karşılanması gerektiğini yıllarca anlattık. Ama yapmadırlar işte bu akşam elektrik yok, bütün bunlar siyasetle bağlantılıdır.” dedi.

CTP iktidara gelmesi halinde hemen enerjiyle ilgili adımlar atacağını belirten İncirli, “Elektrik kesintilerinin olmaması, elektrik üretiminin de en üst düzeyde devam edebilmesini sağlayacağız.” dedi.

Konuşmasında bölgedeki sorunlara da değinen İncirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“CTP iktidara gelir gelmez su konusuyla ilgileneceğiz ve suyun adaletli bir şekilde dağıtılmasını sağlayacağız. Hükümetimiz hayvancının sorunuyla da yakından ilgilenecek. Hayvancılık ve tarım konusu bu bölge için çok önemlidir biz de üreticinin yanında olacağız. Üretime dayalı bir ekonomik model kuracağız.”

“6 Aralık çok önemli bir gün olacak. Halkın iradesiyle hem yerelde hem genelde partimiz güçlü bir şekilde iktidara gelecek. Halka hizmet etmek için geleceğiz. Bu sorumluluğu almaya hazırız, kadrolarımızı hazırladık. Halkla birlikte yeni bir döneme başlayacağız.” şeklinde konuşan İncirli, halkın umudunun CTP’de olduğunu ifade etti.

Rahvancıoğlu: Projelerimizi bölgenin ihtiyaçlarına göre hazırladık

CTP LAÇ Belediye Başkan adayı Turan Rahvancıoğlu da, ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda, CTP’nin “Herkes İçin Hizmet” anlayışını bölgeye taşımak amacıyla yola çıktıklarını belirterek, projelerini paylaştı.

Gerçekçi ve uygulanabilir projeler hazırlamak için öncelikle belediyenin mali durumunu araştırdıklarını belirten Rahvancıoğlu, belediyenin mevcut bütçesinin büyük bölümünün giderlere ayrıldığını, yatırımlara ise yeterli kaynak aktarılmadığına savundu.

