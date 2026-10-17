‘Halkın refahı artacak’

Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti) Genel Başkanı Serdar Denktaş, çocukların geleceği için kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Denktaş, beraberindeki milletvekili aday adayları ve parti üyeleriyle Girne’de vatandaşlarla bir araya geldi.

TAM Parti Basın Bürosu tarafından verilen bilgiye göre; ziyarette, Denktaş ve beraberindeki heyet, halkın yaşadığı sıkıntıları, ekonomik sorunlara ilişkin eleştirilerini ve çözüm beklentilerini dinledi.

Vatandaşların gündeme getirdiği sorunları değerlendiren Denktaş, çocukların geleceği için kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

TAM Parti’nin göreve gelmesiyle birlikte önceki dönemlerdeki çalışma disiplini, dayanışma ve hizmet anlayışını yeniden hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten Denktaş, halkın refahını artırmaya yönelik bir yönetim anlayışı ortaya koyacaklarını söyledi.

