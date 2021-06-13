50 grama el konuldu

Suna ERDEN

Lefkoşa’da önceki gün operasyon düzenleyen narkotik ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen Turay Selçuk ile kardeşi Hüseyin Selçuk’u tutukladı.

İki zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada Turay Selçuk’un üzerinde 50, evinde ise bir gram uyuşturucu madde bulunduğu açıklandı. Zanlının evinde ayrıca bin 700 dolar para bulunduğu belirtildi.

Bulunan paranın bin dolarının uyuşturucu satışından elde edildiğine dair tespit yapıldığı kaydedildi.



Soruşturmayı yapan polis memuru, 11 Haziran 2021 tarihinde saat 11.50 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir ekip tarafından Yenişehir’de gerçekleştiren operasyonda zanlı Turay Selçuk’un tasarrufunda yaklaşık 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Bin 700 dolar uyuşturucu parası mı?

Polis aynı gün 15.25-15.40 saatleri arasında zanlının kalmakta olduğu Hamitköy’deki ikametgâhında arama yapıldığını ve bir gram ağırlığında hintkeneviri, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 5 adet beyaz renk naylon parçası, uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan bin 700 dolar nakit para bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlının bulunan paralardan bin doları uyuşturucu satışından elde ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, ayrıca meseleyle bağlantısı olduğu düşünülen ve zanlının kardeşi olan Hüseyin Selçuk’un da tutuklandığını açıkladı.

Aranan 2 kişi daha olduğu, ayrıca emarelerin analiz sonuçlarının beklendiğini kaydeden polis, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkeme talebi kabul etti.