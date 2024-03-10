523 sürücüye ceza yazıldı

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde önceki gece gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında, 523 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı, 6 kişi tutuklandı. Denetimler kapsamında; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklandı. Kapatma saatine uymadığı tespit edilen 4 işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Aracında yapılan arama sonucu bir adet bıçak ve beyzbol sopası tespit edilen bir şahıs tutuklandı.

Trafik denetimleri kapsamında 2 bin 168 araç sürücüsü kontrol edildi ve çeşitli trafik suçlarından 517 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 4 sürücü tutuklandı ve 44 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları ise; 275’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 14’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 44’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 24’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 11’i sigortasız araç kullanmak ve 139’u diğer trafik suçlarından oluştu.

